Ações de combate a grupos de extermínio são realizadas na Bahia

Cinco policiais e um garimpeiro foram presos na manhã desta terça-feira, 6, durante as operações Urtiga e Garça Dourada, nos municípios de Santaluz, Jacobina, Valente e Santa Bárbara, na região Sisaleira da Bahia.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os acusados são investigados por integrar organização criminosa especializada em crimes contra a vida com características típicas de grupos de extermínio. Armas, entre revólveres e facas, munições, material de garimpo e celulares foram apreendidos.

Além das prisões, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que ainda serão cumpridos 13 mandados de busca e apreensão.

Acusados são investigados por integrar organização criminosa | Foto: Divulgação | SSP

Ainda segundo a pasta, a ação integrada visa o combate a grupos de extermínio, homicídio, extorsão mediante sequestro e mineração ilegal de ouro. As operações são realizadas pela Força Correicional Especial Integrada (Force) da Corregedoria-Geral da SSP, Polícia Federal (PF) e Ministério Público estadual (MP).

De acordo com a PF, além da extração ilegal de ouro, na região de Santaluz, os investigados montaram laboratórios, onde recebem e refinam “rejeitos” de moagens, executadas por garimpeiros ilegais, através de processo químico industrial. O ouro é extraído do “rejeito” pelo procedimento da lixiviação, com a utilização de grande quantidade de cianeto de sódio.

A prática ilegal pode causar grande impacto para a saúde humana e para o meio ambiente local, tendo em vista a utilização ilícita de cianeto de potássio ou cianeto de sódio, substâncias altamente tóxicas e cuja compra e uso são controlados pelo Exército Brasileiro.