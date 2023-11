Acompanhe 200 policiais ocupando o Complexo do Nordeste de Amaralina | A TARDE

Equipes das Polícias Militar, Civil e Federal, que constituem a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) da Bahia, ocupam, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 3, o Complexo do Nordeste de Amaralina, na capital baiana. Cerca de 200 policiais cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão.

A Operação Resposta tem como objetivo fechar o cerco contra uma facção que lidera bondes e comete assassinatos de grupos rivais. A organização criminosa tem envolvimento direta também com o comércio de entorpecentes, tráfico de armas e munições, roubos a bancos, corrupção de menores, entre outras ações ilícitas.

Além das ordens judiciais (mandados de prisão e de busca e apreensão), os policiais realizam levantamentos de denúncias e também a ampliação do patrulhamento ostensivo no Complexo do Nordeste de Amaralina.



Equipes terrestres das polícias Militar, Civil e Federal, com apoio de blindados e também de aeronaves estão distribuídas nas localidades da Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, Chapada do Rio Vermelho e Nordeste de Amaralina.





Objetivo é fechar o cerco contra facção que comete assassinatos em Salvador Divulgação SSP/BA