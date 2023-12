Acompanhe operação com mais de 40 presos na Bahia nesta terça-feira | A TARDE

Depois de dez fases, com mais de 1100 pessoas presas em diversas cidades do estado, a Polícia Civil, por meio do Departamento de Polícia do Interior (Depin), deflagra a 11ª Fase da Operação Unum Corpus, para o cumprimento de centenas de mandados judiciais, em mais de 400 municípios, nesta terça-feira, 12. Em três edições da operação, realizadas nos meses de março, junho e outubro deste ano, mais de 650 pessoas foram presas.

Mais de 40 suspeitos já tiveram mandados cumpridos e prisões em flagrante realizadas, desde o início das ações desta fase da operação, cujo objetivo é mais uma vez retirar do convívio social pessoas envolvidas com os crimes contra a vida, contra o patrimônio e integrantes de organizações criminosas. A 11ª fase a Unum Corpus visa também promover mais segurança para baianos e turistas durante o verão e as festas populares, em diversos municípios do estado que são destinos deste público, nesta época do ano.



Nas dez fases da Unum Corpus também foram cumpridos mais de 1.800 mandados de busca, apreendidas mais de meia tonelada de drogas e 267 armas de fogo foram retiradas de circulação. Além disso, mais de 70 veículos utilizados em crimes ou com restrição de furto e roubo foram apreendidos.