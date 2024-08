Acusado de assassinato é preso enquanto aguardava cirurgia de hérnia

Segundo as investigações, em 2017, o acusado matou o genro - Foto: Sucom | Prefeitura de Eunápolis

Um homem foi preso no último sábado (10), no município baiano de Eunápolis, dentro do Hospital Regional, enquanto aguardava cirurgia de hérnia durante um mutirão de cirurgias eletivas.

Identificado como Marivaldo de Jesus Lopes, de 50 anos, o homem tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por suspeita de homicídio. Segundo as investigações, em 2017, o acusado matou o genro após descobrir que ele agredia sua filha.

Com a ação, Marivaldo foi levado para a delegacia e não realizou o procedimento cirúrgico.