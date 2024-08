Sobrinho é preso suspeito de matar tio com golpes de facão após briga

- Foto: Haeckel Dias/SSP-BA

Um homem foi preso suspeito de matar o tio após uma briga no município de Barra do Choça, no sudoeste da Bahia. O crime ocorreu no domingo, 11, no distrito de Barra Nova.

Informações preliminares o suspeito atacou o familiar com golpes de facão. A Polícia Militar acrescentou que os dois estavam alcoolizados no momento da agressão.

A vítima foi identificada como Vanderlei dos Santos Almeida de Jesus, de 41 anos. O corpo dela foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para necropsia.

Leia também:

>> Homem é suspeito de colocar chumbinho em milkshake de ex após término

>> Idoso é encontrado morto em plantação de palmas na Orla da Boca do Rio

Já o suspeito foi encontrado pela polícia na madrugada desta segunda-feira, 12. Com ele, foi apreendido o facão usado no crime.

O homem foi conduzido ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) e depois levado para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista, na mesma região.