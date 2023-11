Acusado de homicídio de Feira de Santana é preso em São Paulo | A TARDE

A Polícia Civil da Bahia, por meio do Delegacia de Homicídios(DH/Feira de Santana), com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, prendeu o acusado de um homicídio, ocorrido em Feira de Santana, em maio de 2021. O homem efetuou disparos de arma de fogo contra Kléberson Sobral dos Santos, de apenas 19 anos.

O crime aconteceu próximo a um centro comercial, conhecido como “Feiraguai”, após uma discussão entre o autor e a vítima. Os dois trabalhavam juntos, vendendo no comércio informal da cidade.

Conforme as investigações, a discussão surgiu quando Kléberson conseguiu vender mais produtos do que o acusado do crime. Após o homicídio, o homem fugiu para Ibitinga, São Paulo, onde foi localizado e detido.

A Polícia Civil da Bahia está tomando as providências necessárias para a transferência do acusado de volta para o sistema prisional baiano, onde aguardará o julgamento pelo tribunal do Júri.