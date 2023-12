Acusado de matar casal chef de cozinha em Porto Seguro é identificado | A TARDE

Um homem identificado como Eliandro Lourenço de Menezes, de 46 anos, é suspeito de ter assassinado o chef de cozinha espanhol David Pegrina Capó, de 53 anos, e a brasileira Érica da Silva Santos, de 38, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Uma operação da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro foi deflagrada para apurar as mortes.

A Polícia Civil informou ao Portal A TARDE que o suspeito está foragido pelo crime de tráfico de drogas e tem mandado de prisão preventiva em aberto. Além disso, foram realizados mandados de busca e apreensão. A principal linha de investigação aponta que a motivação para o crime, que aconteceu em 24 de novembro, teria sido vingança.

O chef espanhol teria garantido uma parte da Ilha do Pau do Macaco, que pertencia ao casal, para o suspeito, segundo investigação. A promessa teria sido feita pelo fato de Eliandro ter trabalhado como caseiro durante três meses na residência, enquanto o casal estava na Europa.

Eliandro foi acusado pelo crime de tráfico de drogas e teve prisão preventiva decretada. Ele teria fugido da ilha, após o crime, mas retornou após notícias de que o restaurante “Os Ribeirinhos”, de propriedade de David e Érica, estaria fazendo sucesso na região, inclusive sendo frequentado por artistas.

O filho do suspeito, que não teve a identidade revelada, também é investigado. Ele se apresentou na delegacia de Porto Seguro na quinta-feira, 7, e teve mandado de prisão temporária expedido. Em contato com o Portal A TARDE, o titular da 1ª Delegacia Territorial (DT) da região, Euler da Silva, disse que o suspeito informou aos policiais que o pai confessou ter cometido o crime e que não iria se entregar. A hipótese atual é que outras pessoas possam ter ajudado Eliandro no duplo homicídio. O delegado informou que não há informações sobre crimes que David teria cometido na Espanha.

O caso

David Pegrina, da ilha turística de Mallorca, no Mediterraneo, e a brasileira Érica, nascida em Itagimirim, cidade que fica a 100 km de Porto Seguro, foram encontrados mortos no dia 23 de novembro, em Porto Seguro.

De acordo com a Polícia Civil, os corpos foram encontrados às margens de um rio, com perfurações de arma de fogo. A delegacia de Porto Seguro expediu as guias para remoção e perícia.

Restaurante famoso

Cercado pelo verde, “Os Ribeirinhos” fica a 4 km do cais do Porto Seguro e era muito conhecido na região. Como o acesso ao estabelecimento é feito pelo rio, o casal tinha um barco próprio para buscar os clientes e um píer para recebê-los.

O casal compartilhava o dia a dia e as belezas naturais da Ilha de Pau do Macaco nas redes sociais. O local era bastante requisitado por famílias que estavam de passeio em Porto Seguro.