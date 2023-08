Acusado de matar ex-esposa em Ipirá é condenado a 16 anos de prisão

Acusado de matar a ex-esposa Alessandra Souza Rios, Luiz Carlos Ferreira da Silva foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado após juri popular realizado na terça-feira, 8, no município de Ipirá, na região centro-norte do estado da Bahia.

O crime ocorreu em janeiro de 2022, quando o indivíduo teria atirado na vítima que, na ocasião, voltava de uma vaquejada. As filhas gêmeas do casal, que estavam com a mãe, presenciaram o crime e uma delas quase foi atingida.

Após matar a ex-esposa, Luiz Carlos foi preso em flagrante pela polícia e permaneceu preso até o julgamento desta terça, que durou cerca de 10 horas. O tempo que ele permaneceu preso deverá ser descontado da pena e uma boa conduta durante o cumprimento da sentença pode também reduzir o período de cárcere.

Alessandra e Luiz Carlos estavam separados quando o crime ocorreu. A vítima possuía uma medida protetiva contra o acusado e ele já era investigado por ameaçar e causar danos à mulher quer atuava como cabelereira.

Luiz Carlos foi encontrado por policiais militares em uma fazenda de Ipirá e foi preso em flagrante. Em depoimento, ele disse que estava desorientado e não se recordava do crime. Após o julgamento, ele cumprirá a pena em regime fechado no Presídio Regional de Feira de Santana.