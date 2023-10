Acusado de matar jovem é condenado a 25 anos de prisão | A TARDE

A Justiça condenou José Roberto Silva Souza, de 43 anos, a pena de 25 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato de Lara Passos Santos, de 18 anos, em Itabuna. O julgamento aconteceu na segunda-feira, 2, na mesma cidade.

O réu era casado com a tia de Lara e, segundo os autos, assediava a jovem, apesar dele nunca demostrar interesse no relacionamento.

O crime foi cometido no dia 29 de junho do ano passado, em frente ao condomínio onde ela morava, no bairro Nova Ferradas.