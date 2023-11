Adolescente de 14 anos é encontrado morto com marcas de tiros | A TARDE

Um adolescente de 14 anos foi encontrado morto com marcas de tiros nesta sexta-feira, 10, próximo a ponte do rio Caboré, na BA-093, na região de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, Severino Rodrigues Filho estava desaparecido desde quinta-feira, 9. Não há detalhes sobre o motivo do sumiço, nem se algum boletim de ocorrência do desaparecimento foi registrado.

O corpo do adolescente foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e vai passar por perícia.

A autoria e motivação do crime serão investigadas pela delegacia de Mata de São João.