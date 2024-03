Adolescente de 15 anos é morto a tiros dentro de casa na Bahia | A TARDE

Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros dentro de casa, no município de Jitaúna, centro sul da Bahia. O caso aconteceu na noite de quarta-feira, 28, no bairro Adelino Henrique.

Segundo as informações da Polícia Civil, o corpo do adolescente foi encontrado na 2º travessa Valdenor Lopes Pereira dentro do imóvel. A vítima, identificada Pablo Maia dos Santos, como foi encontrada pela mãe, que acionou as forças policiais.

A Delegacia Territorial (DT/ Jitaúna) investiga o caso.