Adolescente de 15 anos é morto a tiros na Região Metropolitana | A TARDE

Um adolescente de 15 anos foi executado a tiros na noite de sábado, 25, no município de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.



Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Rian Kaique Pereira dos Santos. As informações iniciais dão conta de que o crime tenha sido cometido na Rua Borges de Barros,bairro Imbassay. Uma jovem de 18 anos também ficou ferida e foi socorrida para uma unidade de saúde.

A 25ª DT/Dias D'Ávila foi acionada, expediu as guias para remoção e perícia e vai apurar as circunstâncias, autoria e motivação do crime. Oitivas foram agendadas e outras diligências investigativas serão realizadas.

