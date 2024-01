Adolescente de 15 anos é vítima de estupro coletivo na noite de Natal | A TARDE

Três adolescentes submeteram uma menina de 15 anos a um estupro coletivo em plena noite de Natal. A jovem estava acompanhada de outras duas garotas, de 13 e 17 anos, que não sofreram abusos. As três participavam de uma suposta festa de Natal na cidade de Santana, no oeste da Bahia.

O delegado da Polícia Civil da Bahia, Leyvison Rodrigues, que investiga o caso, informou que as jovens foram convidadas por dois adolescentes para uma festa de Natal em uma casa, próximo da rodoviária do município. Elas contaram que ao chegarem no local foram surpreendidas por três adolescentes que agrediram a garota de 15 anos e a obrigaram a manter relações sexuais.

De acordo com o delegado, a vítima já teria sido abusada anteriormente por um dos suspeitos. Um dos meninos foi encontrado no hospital da cidade após ter sido agredido por moradores que souberam do caso. Ele foi atendido na unidade de saúde e apreendido. Os outros dois adolescentes são procurados.