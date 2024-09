Adolescente de 16 anos é brutalmente assassinado em plena luz do dia

Delegacia onde foi registrado o crime (ilustração) - Foto: Divulgação

Um adolescente foi brutalmente assassinado no começo deste sábado (24), em plena luz do dia. O crime aconteceu no bairro Santa Helena, na cidade de Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.

O garoto foi identificado pelas autoridades como Davi Souza da Silva e tinha apenas 16 anos. Ele foi vítima de disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos.

Em nota enviada ao Portal MASSA!, a Polícia Civil da Bahia confirmou o crime e informou que as guias periciais e de remoção do corpo de Davi Souza foram expedidas pela 25ª Delegacia Territorial (DT/Dias D'Ávila).

Ainda não há mais informações sobre o crime. A autoria e a motivação da morte do adolescente também estão sendo investigadas pela 25ª DT.