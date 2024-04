Adolescente de 16 anos morre após se afogar em praia de Ilhéus | A TARDE

Uma adolescente de 16 anos morreu após se afogar na Praia da Concha, em Ilhéus, cidade no sul da Bahia. O caso aconteceu no fim da tarde de sexta-feira, 29.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, identificada como Maria Clara Teles de Jesus, estava no mar com uma amiga, quando começaram a se afogar. As duas foram resgatadas por populares e atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas Maria Clara não resistiu.

O corpo da vítima foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).