Adolescente de 18 anos é vítima de feminicídio ao voltar de festa | A TARDE

Uma adolescente, de 18 anos, identificada como Aline Santos Souza, foi vítima de feminicídio, na zona rural de Jussara, município localizado no norte da Bahia. A garota foi morta com golpes de faca após retornar de uma festa com o companheiro.

O homem foi preso em flagrante, após tentar empreender fuga e ser encontrado por policiais militares escondido em uma estrada vicinal. Na delegacia, ele confessou o crime e agora encontra-se à disposição da Justiça.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu após o casal ter uma discussão durante a festa. Depois da discussão, o homem teria atingido a vítima e tentou fugir.

O corpo de Aline foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Irecê (BA) e liberado para a família. Não há detalhes sobre o sepultamento dela.