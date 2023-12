Polícia encontra corpo de homem que foi decapitado em Salvador | A TARDE

O corpo de um homem, que teve a cabeça decapitada, foi encontrado por policiais em um matagal, no bairro de Canabrava, próximo ao complexo do Barradão, na manhã desta terça-feira, 19. Os restos mortais são da mesma vítima que teve a cabeça localizada em frente a Unidade de Pronto Atendimento do bairro de São Marcos, em Salvador, no início da manhã desta terça.

De acordo com informações obtidas pela equipe do Portal A TARDE, a vítima é Jacó São Pedro dos Santos, que residia no bairro de Pau da Lima. As informações foram confirmadas em seguida pela Polícia Civil.

O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central). Ainda de acordo com a Polícia Civil, a "autoria e motivação estão sendo apuradas".