Adolescente é assassinada em via pública em Feira de Santana

Uma adolescente foi assassinada a tiros na noite deste domingo, 15, na Avenida Amarelina, no bairro Sobradinho, em Feira de Santana. Outras duas pessoas ficaram feridas na ação criminosa.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 66ª CIPM receberam a informação de que havia ocorrido disparos de arma de fogo no endereço. A adolescente baleada foi encontrada morta ainda no local. Já outras duas pessoas feridas foram socorridas para uma unidade hospitalar.

Ainda conforme a PM, nenhum suspeito do crime foi encontrado. A Polícia Civil investiga o caso.