Adolescente é executado a tiros durante emboscada na Bahia | A TARDE

Um adolescente de 17 anos foi morto na cidade de Barra do Rocha, no interior da Bahia, na terça-feira, 14. Ruan Borges Santana, foi morto a tiros na localidade conhecida como Kit Moradia ou Casinhas.

De acordo com informações preliminares publicadas no Giro Ipiaú, a vítima teria sido atraída para uma emboscada. Moradores do Kit Moradia contaram que ouviram cerca de cinco disparos de arma de fogo.

Em seguida, eles avistaram um jovem correndo e o adolescente baleado logo atrás dele. Durante a tentativa de se salvar, Ruan Borges caiu no passeio de uma residência e faleceu no local.

O Portal MASSA! entrou em contato com a Polícia Civil da Bahia para saber mais detalhes sobre o caso e se o autor do dos disparos foi encontrado. No entanto, não houve resposta até o fechamento desta matéria.

