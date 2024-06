Adolescente e homem são assassinados em Feira de Santana | A TARDE

Dois jovens foram assassinados, na tarde deste sábado, 8, no bairro Barroquinha, município de Tanquinho, cidade distante de Feira de Santana cerca de 40km. As vítimas foram identificadas como João Manoel Reis dos Santos, 15 anos, e Jadson da Silva de Jesus, 19 anos.

“ As idades chamam bastante atenção, foram diversos disparos, as vítimas tinham muitos ferimentos de disparo de arma de fogo, inclusive a vítima adolescente, parecia que um dos tiros foi a queima roupa porque tinha uma lesão de queimadura. A segunda vítima, a gente também percebeu um disparo na cabeça que possivelmente a suspeita que tenha sido de arma calibre 12 por conta do ferimento que causou” disse a delegada Danielle Matias ao Acorda Cidade.

Os autores do crime não foram alcançados pelas autoridades policiais. A investigação está sob responsabilidade da delegacia de Tanquinho.

