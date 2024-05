Adolescente é morto a tiros na rua de casa em Feira de Santana | A TARDE

Um adolescente de 15 anos, identificado como Cauã Santos Silva, foi morto a tiros na noite deste domingo, 19, na Rua Nunuque, no bairro Caseb. O crime ocorreu por volta das 20h45, quando a vítima retornava para casa após passar o dia com amigos no shopping.

Segundo informações obtidas pelo portal Acorda Cidade, Cauã, que morava na mesma rua onde foi assassinado, foi surpreendido por homens armados em uma motocicleta. Os criminosos utilizaram uma pistola calibre 9 milímetros para cometer o homicídio.

Até o momento, ainda não há mais informações sobre a autoria ou motivação do crime. O delegado André Ribeiro foi responsável pelo levantamento cadavérico.

Após os procedimentos iniciais no local do crime, o corpo de Cauã foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para ser necropsiado.

