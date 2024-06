Adolescente morre a facadas durante festa na Bahia

Jamile Oliveira não resistiu aos ferimentos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma adolescente de 13 anos, identificada como Jamile Oliveira Coelho, foi morta a facadas e duas mulheres ficaram feridas após uma briga em uma festa junina, na madrugada deste sábado, 8, no município de Itiúba, no norte do estado. O caso aconteceu na rua Manoel Carvalho, no bairro São Vicente.

Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que um homem atacou a adolescente e as duas mulheres, que foram internadas em um hospital da região.

Jamile chegou a ser socorrida e levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. As outras duas vítimas foram encaminhadas para um hospital da região e o estado de saúde delas é considerado grave.

São realizadas investigações para localizar o autor do crime. Além disso, foram expedidas guias de acionamento do Departamento de Polícia Técnica.