Adolescente morre afogado na praia de Arembepe | A TARDE

Um adolescente de 15 anos, identificado como Lucas da Hora Alves, morreu afogado na praia de Arembepe, na costa de Camaçari na manhã desta segunda-feira,25, feriado de Natal.

De acordo com o portal Bahia no Ar, o jovem estava acompanhado de amigos quando entrou no mar e não conseguiu voltar. Ele chegou a passar cerca de 10 minutos na água a ter ser retirado.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado ao local e tentou reanimar o jovem, mas ele não resistiu.

Lucas da Hora era morador de Camaçari e seu corpo deve ser enviado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade para realização de exames periciais.

Reprodução