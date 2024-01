Advogada morta em Camaçari foi baleada na frente do marido | A TARDE

A advogada Cristiana de Queiroz Andrade, de 45 anos, foi morta na frente do marido na noite de sexta-feira, 22, na localidade conhecida como Estrada da Malícia, em Vila de Abrantes, município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Uma fonte ligada a família da vítima informou para o Portal A Tarde, que Cristina e o companheiro estavam em um centro de compras e tentavam pegar um carro por aplicativo. Como as chamadas estavam sendo recusadas, eles resolveram voltar para casa andando. Quando passavam pela Estrada da Malícia terminaram sendo abordados pelos criminosos que estavam em um moto. A fonte não soube informar se houve reação, mas Cristina terminou sendo baleada. Ela terminou morrendo no local.

O corpo de Cristina foi sepultado na manhã deste sábado, 24, no cemitério municipal de Brotas, em Salvador. A família não permitiu o acesso da imprensa no local. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que agentes da 26ª Delegacia Territorial, de Vila de Abrantes, investiga o homicídio.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção Lauro de Freitas, emitiu nota lamentando a morte de Cristiana. A OAB se solidariza "com toda família neste momento de consternação e dor, expressando nossos sentimentos e as mais sinceras condolências pela perda".

A polícia informou que não descarta nenhuma linha de investigação. Em um dos comentários na página da OAB, um dos seguidores faz um questionamento que deverá ser investigado. "Cristiana estava atuando profissionalmente numa reintegração de posse em Vilas de Abrantes. Será que isso tem a ver com a morte dela?", escreveu. Cristina deixa 3 filhos.