Aeronaves são enviadas para combater incêndio no Parque Monte Pascoal | A TARDE

Para auxiliar no combate ao incêndio no Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal, em Porto Seguro, o Governo da Bahia, por meio do Programa Bahia Sem Fogo, enviou nesta segunda-feira, 20, para o município de Porto Seguro, um grupo de 35 bombeiros militares e duas aeronaves modelo Air Tractor.

Desde o dia 13 de novembro, a região está sendo afetada pelo incêndio, que já destruiu uma área de 300 hectares, segundo estimativa do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Foram mobilizadas a Secretaria do Meio Ambiente (Sema), o Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA) e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) que se unem aos esforços dos combatentes das brigadas voluntárias, dos agentes do ICMBio e do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo).

Localizado no extremo sul da Bahia, o Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal é o único do país a ter esta classificação por abranger a primeira porção de terra do Brasil avistada pelos colonizadores portugueses, além de abrigar uma grande diversidade de animais e plantas.

A Sema reforça que a qualquer sinal de incêndio, a população deve ligar para o número 193. Denúncias de queimadas ilegais e outros crimes ambientais também podem ser feitas pelo telefone 0800 071 1400, ou pelo e-mail [email protected], diretamente nos balcões do Inema, na sede ou nas Unidades Regionais do órgão.