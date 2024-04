Agência promove inclusão nas redes | A TARDE

O mês de março é marcado pela conscientização sobre a Síndrome de Down, condição genética que afeta cerca de 300 mil brasileiros, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A Bauer, pioneira no Brasil como agência dedicada à representação e gestão de pessoas com síndrome de Down, está expandindo sua atuação para todo o país, estabelecendo sua sede em São Paulo.

Fundada por Luiza Bauer, 25 anos, a agência nasceu da observação de uma lacuna no mercado de marketing em termos de suporte para o público, especialmente em relação à promoção e apoio na divulgação de conteúdo dessas pessoas nas redes sociais.

Luiza Bauer, que também é irmã de Cacai Bauer (@cacaibauer), a primeira influenciadora digital com síndrome de Down do mundo, explica que a agência surgiu da necessidade de estender essa missão para além da sua família. Através do trabalho com Cacai desde 2016, Luiza percebeu a oportunidade de ajudar mais pessoas atípicas e suas famílias, transformando sua dedicação em profissão. “Cacai se tornou grande referência na rede social, ela inspirou outras pessoas e eu percebi que eu poderia possibilitar este protagonismo para outras pessoas.” declara Luiza.

A agência se concentra principalmente na gestão de mídia e administra nove carreiras de influenciadores com síndrome de Down ou relacionados com a causa, incluindo: João Vitor de Paiva (@jvdepaiva), primeiro conselheiro jovem com síndrome de Down do Unicef, com 566 mil seguidores; Valentina Falanga (@euvalentinafalanga), influenciadora mirim e última fã a subir no palco com Marília Mendonça, ela contabiliza 383 mil seguidores, e a própria Cacai Bauer, atriz e influenciadora digital com 503 mil seguidores.

O objetivo principal da agência é promover a inclusão social, permitindo que pessoas com deficiência ganhem visibilidade e protagonismo na internet. Através do planejamento estratégico e da produção de conteúdo, os resultados são a visibilidade e representatividade. Ela também destacou os objetivos futuros da agência, incluindo a expansão internacional para continuar promovendo a inclusão e demonstrando o potencial das pessoas com síndrome de Down. “As pessoas com síndrome de down devem seguir seus sonhos e nunca desistir, ser diferente é normal.”, disse a influenciadora Cacai Bauer.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira