Agente de limpeza é morto a tiros em Eunápolis | A TARDE

Um agente de limpeza foi morto a tiros enquanto pintava um meio-fio, na cidade de Eunápolis, interior da Bahia. O crime aconteceu na noite de sexta-feira, 8, na Rua Monte Pascoal, no bairro de Santa Lúcia.

A vítima foi identificada como Pablo Alexandre de Souza Selis, de 19 anos. Ele foi abordado por homens que estavam em uma moto e logo após sofreu diversos diversos disparos efetuados pelo criminoso que estava na garupa da motocicleta.

A prefeitura de Eunápolis emitiu uma nota de pesar pela morte do agente, que trabalhava para uma empresa que presta serviços à gestão. "O município de Eunápolis manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do servidor que atuava como agente de limpeza e solidariza-se junto a familiares e amigos nesse momento doloroso", diz trecho do comunicado.

A prefeitura de Eunápolis emitiu uma nota de pesar pela morte do agente | Foto: Google Maps