Alba comemora 180 anos do Conselho Estadual de Educação

Uma sessão especial na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) comemorou os 180 anos do Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEEBA). O evento foi realizado na tarde desta quinta-feira, 17, no plenário da Casa.

Na sessão, o presidente do Conselho, Paulo Gabriel Nacif, que foi indicado para compor a equipe de transição do Gabinete do Governo Federal do presidente Lula, agradeceu pela honraria concedida pela Alba com a Comenda Anísio Teixeira.

"Hoje é um dia especial porque o Conselho Estadual de Educação recebe uma homenagem da Assembleia Legislativa da Bahia pelos seus 180 anos. A educação é um processo que ocorre em conjunto. Então o conselho é o lugar em que a sociedade se encontra com o governo pra dialogar sobre os caminhos da educação. E que bom que a gente recebe essa homenagem na casa do povo da Bahia", celebrou.

"Nós tivemos, nos últimos quatro anos, um presidente que se recusou a exercer o seu papel constitucional de articulador nacional para educação e, felizmente, com a ascensão do presidente Lula, a gente retoma o projeto de uma educação para todos, de uma educação orientada pelo regime de colaboração em que estados, municípios e a federação se unem pra construir", conclui Nacif.

Criado em 1842, o CEEBA foi o primeiro Conselho de educação criado no Brasil. Nomeado Conselho de Instrução Pública, no órgão, foram criadas várias diretrizes para o sistema atual.

Secretário Estadual de Educação da Bahia, Danilo Melo de Souza | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Homenageado pela tarde, o secretário de Educação do Estado da Bahia, Danilo Melo, falou da importância do ato. "O Conselho de Educação do Estado da Bahia é uma referência pra todo o Brasil por ser pioneiro e se constituir de diversos segmentos da sociedade baiana, dando uma orientação reorganizada a toda pauta da educação pública durante esses quase dois séculos. Essa é uma homenagem mais do que merecida a todos que fazem e discutem o Conselho. A lembrança do Anísio Teixeira que foi conselheiro, foi secretário de educação, foi o grande inovador da educação brasileira durante todo o século vinte".

Decana do Conselho, Ester Figueiredo recebendo a comenda Anísio Teixeira | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Ester Figueiredo, decana do CEEBA, também foi uma das homenageadas na sessão de comemoração do aniversário do Conselho. "É a gente destacar que quando o órgão executivo assume homenagear algumas personalidades brasileiras, está homenageando toda sociedade. Porque nós somos um mutirão e representamos a todos neste momento. A comenda dos 180 anos de Anísio Teixeira não foi pensada hoje só pra essa sessão. Essa comenda foi gestada no ano de 2020 quando o Conselho outorgou Anísio Teixeira como um símbolo, o signo de ser patrono daquele órgão".



O deputado estadual Zé Raimundo (PT), que presidiu a sessão, falou da importância de preservação da memória nacional e estadual. "É um privilégio estar propondo esta sessão que comemora os 180 anos do Conselho, que neste ato, fará a entrega de comendas que leva o nome do nosso consagrado educador, Anísio Teixeira. Este educador que é exemplo para o mundo, que construiu diretrizes, fundamentos e elementos conceituais, e mais do que isso, na prática, efetivou um padrão educacional que tivesse a democracia no seu coração".

O Conselho Estadual de Educação da Bahia comemorou 180 anos no dia 20 de maio deste ano. A sessão especial na Alba faz parte do calendário de atividades do ano comemorativo do Conselho que vai até maio de 2023.

Placas da Comenda Anísio Teixeira | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Também foram homenageados o professor e conselheiro aposentado do TCE, Justiniano Zilton Rocha, a deputada estadual Fabíola Mansur, o promotor Adalvo Nunes Dourado Júnior, o deputado federal Waldenor Pereira, e o secretário da Educação do Estado da Bahia, Danilo de Melo Souza.



Ainda na sessão de comemoração, receberam a comenda Anísio Teixeira, os diretores do Núcleos Territoriais de Educação, Deusdete Gomes de Almeida, Ribeira do Pombal, Josélia Maria dos Santos, de Valença, Marcos Antônio Queiroz, da cidade de Paulo Afonso, Nívea Mairi, de Ipirá, e representando o município de Itabuna, Rosilene Vila Nova Cavalcante.