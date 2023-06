Alegria e diversão marcam São João de municípios baianos em 2023

Junto com as tradições das festas juninas, que trazem símbolos como as comidas, danças específicas, balões, fogueira, e os trajes pitorescos, não pode faltar muita animação e disposição para encarar os dias de comemorações. Na Bahia, diversas cidades realizaram os festejos de São João de 2023, e o Portal A TARDE traz alguns municípios que se destacaram nesse contexto.

São eles:

Amargosa

Com mais de 100 horas de forró, Amargosa teve quatro dias de festas no São João e registrou pelo menos R$ 30 milhões em volume de negócios na economia local. Entre os dias 22 a 25 de junho, 200 mil pessoas se divertiram e aproveitaram a variada programação em dois palcos distribuídos na 'Vila Junina'. De acordo com a administração municipal, Amargosa gerou mil empregos diretos e indiretos.

null Divulgação

Juazeiro



O tradicional 'Festival Cultural São João de Juremal', distrito de Juazeiro, norte da Bahia, encerrou as festas com muita animação e forró no pé e manteve a tradição de décadas.

Foram pelo menos15 dias de festa que agitou o local. Quem esteve por lá aproveitou atrações como: Mega Top, Frank e Alex, Carlinhos Caiçara, Suzana Coelho, Júlio do Acordeon, banda Stylo.com, Dudu Almeida, Tom Bahia e Rafinha.

Luís Eduardo Magalhães



De forma antecipada, Luís Eduardo Magalhães, realizou os festejos de São João entre os dias 15 e 18 de junho, se consolidando como o maior São João do Oeste da Bahia.



Em 2023 o espaço foi ampliado para 40 mil metros quadrados, com o objetivo em levar maior conforto ao público. João Gomes, se apresentou no primeiro dia da festa. O pernambucano, de 22 anos, levou a nação forrozeira ao delírio quando chamou o prefeito Junior Marabá (PP) para saudar o público presente.

Nomes como Batista Lima, Léo Estakazero e Silvano Sales, também se apresentaram no município.

Camaçari

O consagrado Camaforró 2023, se despediu em alto nível no sábado, 25, última noite de festa, com shows de Israel & Rodolffo e Gabriel Fidelis, no Espaço Camaçari 2000, por onde passaram mais de 60 atrações nos quatro dias de festa.

A grade do evento teve participação de revelações da casa, como a banda Tempero Baiano, Elvis Salgado e Adriano Reis. Atrações regionais também passaram pelo espaço, a exemplo da banda Estakazero.

E para fechar com chave de ouro a última noite do Camaforró 2023, quem esteve no ´palco principal foi uma das duplas de maior sucesso da música sertaneja contemporânea do país, Israel & Rodolffo.

Alagoinhas



Com uma grande estrutura montada na Avenida Joseph Wagner os 3 dias de festa no Circuito do Forró, do São João de Alagoinhas 2023, valorizou as tradições nordestinas.

O circuito oficial levou grandes nomes do cenário nacional, bem como bandas e artistas regionais. A cidade recebeu entre os dias 23, 24 e 25 de junho, nomes como Matheus e Kauan, Márcia Felipe, Caviar com Rapadura, Toquedez e Unha Pintada.

A celebração se estende até o dia de São Pedro, até esta sexta, 30, em Boa União, no Riacho da Guia e no povoado da Calu, que o santo como Padroeiro.

Candeias

Em Candeias, mais de 100 mil pessoas estiveram no Arraiá do Aconchego 2023. Quadrilhas Juninas, Bielzinho, Ney Santos, Bruno e Marrone e Flávio José levaram alegria a quem prestigiou os shows.

Pelo menos 100 mil pessoas estiveram na arena de shows do Arraiá, durante os quatro dias de festa.

A dupla Bruno e Marrone interpretou sucessos de Caetano e Alcione. O cantor Flávio José, que fez estreia no evento, trouxe a nostalgia do forró original, com a sanfona e as músicas “Tareco e Mariola” e “Me diz, amor”.

Cachoeira



Com nativo e turistas de todos as regiões do Brasil, o São João de Cachoeira, entre os dias 22 e 25 de junho teve a participação de vários artistas nacionais, como Simone Mendes e João Gomes.

A festa contou com várias apresentações de quadrilhas e comidas típicas, Se apresentaram ainda nomes como Anna Catarina, Vitor Fernandes, Sine Calmon e Edson Gomes.

Lauro de Freitas

Animação não faltou também em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. O público presente na Arena Domingos Balaieiro, aproveitou o autêntico forró pé de serra, apresentações de quadrilhas juninas e os produtos das barracas que ofereciam uma variedade de comidas e bebidas típicas.

Grandes nomes da música subiram ao palco principal, como Cangaia de Jegue, Escandurras, Legião Forrozeira, Del Feliz, Pé de Barro, Filomena Bagaceira, Tenison Del Rey, Guto Cabaré e Priscila Sena.

Santo Estevão

Uma cidade com quase um mês de festa. Assim foi Santo Estevão, centro-norte da Bahia, que teve o ponto alto das comemorações entre os dias 22 e 25 de junho. A cidade entrou para a lista das principais festas juninas da Bahia, com grandes atrações.

Nomes da música como Chambinho do Acordeon, Forró do Tico, Magníficos, Lucy Alves, Del Feliz, Luan Estilizado, Solange Almeida e Nadson, o ferinha, passaram pela cidade.

Com um cenário decorativo que remetia ao início do século 20, o público se deslumbrou com as réplicas de armazém e um telefone público, conhecido como "orelhão". Pelo menos mais de 20 mil pessoas passaram pela praça nos principais dias de comemorações do São João.

Itaberaba



No coração da Bahia, como é conhecido o município de Itaberaba, centro norte da Bahia, o público ficou animado com as festividades juninas. Entre os dias 21 e 24 de junho, a Praça do Coqueiro, no centro da cidade, reuniu milhares de moradores e turistas, com muita música, dança e pratos típicos.

Uma programação diversificada, levou entretenimento para todas as idades. Nomes como: Tarcisio do Acordeon, Filomena Bagaceira e Zumbelê, levaram alegria a quem prestigiou a festa. Já a banda Cacau com Leite trouxe o contagiante forró raiz. Tocaram ainda: Saulo, Nando Cordel e Felipe Araújo, seguido pelo jovem Kevi Jhony.

Além dos shows, teve ainda o tradicional Festival de Quadrilhas, que encantou o público com as coreografias e os trajes originais.

São Francisco do Conde



Entre os dias 22 a 29 de junho, o 'Arraiá Joia do Recôncavo 2023', em São Francisco do Conde também deixou marca positiva entre os municípios do Estado. Atrações como João Gomes, Simone Mendes, Mastruz com Leite, Alceu Valença, Mari Fernandez, Solange Almeida, Tarcísio do Acordeon, Maiara e Maraísa, Calcinha Preta, Dorgival Dantas, César Menotti e Fabiano, Flávio José, Felipe Araújo, agitaram o público presente nos dias de festa.

Além da programação no Centro da cidade, foram realizados festejos nas Ilhas do Paty e das Fontes. O também tradicional 'Arraiá do Vem cá', outra festa realizada na cidade, completou 36 anos.

Porto Seguro



Cidade com grandes diferencial como as belas praias e grande fluxo turístico, quem esteve no São João de Porto Seguro, Sul da Bahia, aproveitou as atrações do "São João à beira-mar!”.

Por lá estiveram Naiara Azevedo, Túlio Milionário e Jonas Esticado. Mais de 50 cantores nacionais e regionais se apresentaram na Passarela da Cultura, além dos distritos e povoados.

São Pedro de Belo Campo

Sem festas no São João, o município de Belo Campo, sudoeste baiano, guardou as energias para o São Pedro, realizado entre os dias 30 de Junho e 2 de Julho. O prefeito Quinho (PSD) traz nomes como: João Gomes, Magníficos, Iguinho e Lulinha, Tarcísio do Acordeon e Wesley Safadão. Artistas regionais completam a programação.

Investimento

O Governo do Estado investiu, entre apoios e serviços, mais de R$ 100 milhões no São João da Bahia em 2023. Mais de 280 municípios baianos foram contemplados para a realização das festas de São João e São Pedro.

Segurança

Durante o São João da Bahia, pelo menos 24 mil profissionais da Secretaria de Segurança Pública (SSP) atuaram para atender a demanda dos município do Estado da Bahia. Foram 16,8 mil policiais militares da capital e do interior. Mais de 700 câmeras de videomonitoramento, 153 dela com análise dos pontos faciais, foram montadas em áreas estratégicas em principais pontos de evento da capital, nos municípios da Região Metropolitana de Salvador e em cidades do interior.

Saúde

Já a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) viabilizou um esquema específico para atender as principais cidades, com reforço nos plantões do Hospital Geral do Estado (HGE) e no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), unidades referência no tratamento de queimados. Postos para a realização de testes rápidos que detectam HIV, sífilis e hepatites B e C, foram instalados. Houve ainda a distribuição de mais de um milhão de preservativos.