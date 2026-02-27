Alerta vermelho: Valença e Ituberá registram fortes chuvas e alagamentos

Siga o A TARDE no Google

As cidades de Valença e Ituberá, no Baixo Sul da Bahia, enfrentam dias de forte instabilidade climática, com registro de muita chuva, alagamentos, prejuízos no comércio e emissão de alertas de risco elevado por parte da Defesa Civil.

Na tarde desta sexta-feira, 27, um temporal atingiu Ituberá e provocou alagamentos em diversos pontos da cidade. Em poucos minutos de chuva intensa, ruas do centro ficaram praticamente tomadas pela água, dificultando a circulação de veículos e pedestres.

Prejuízo

Moradores registraram imagens que mostram vias parcialmente encobertas e estabelecimentos comerciais invadidos pela água. O centro da cidade, onde há grande concentração de lojas, foi um dos locais mais afetados. Comerciantes relatam prejuízos após a enxurrada descer dos bairros Alto da Bela Vista e Pedreiras em direção à região central.

Diante do cenário, a Defesa Civil da Bahia enviou alerta à população por WhatsApp, informando previsão de chuva superior a 60 mm por hora ou acima de 100 mm por dia, com risco elevado de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas. O aviso é válido até 23h59 desta sexta-feira.

Até o momento, não há registro oficial de feridos ou desabrigados. As autoridades orientam que a população evite áreas alagadas, observe encostas e busque locais seguros.

Valença está sob alerta vermelho

Em Valença, a situação também é de atenção máxima. O município está sob alerta vermelho, nível mais alto de risco para ocorrência de eventos graves relacionados às chuvas.

De acordo com a diretora da Defesa Civil municipal, Tharcila, o "alerta indica possibilidade de transtornos severos, como alagamentos, deslizamentos de terra e outros impactos causados pelo grande volume de precipitação".

Moradores receberam notificações por SMS e WhatsApp por meio do sistema nacional de alertas da Defesa Civil Nacional. O município está cadastrado na plataforma de monitoramento que permite o envio direto de mensagens de emergência à população.

As autoridades reforçam as orientações de segurança:

Desligar aparelhos elétricos;

Evitar áreas de risco e encostas;

Proteger documentos e objetos em sacos plásticos;

Permanecer em local seguro durante a chuva;

Em caso de emergência, acionar a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A situação nas duas cidades, assim como em outras regiões da Bahia segue sendo monitorada pelos órgãos competentes.