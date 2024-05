Aliado de pré-candidato agride opositor durante sessão da Câmara | A TARDE

Nessa segunda feira, 06, em meio a Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Paulo Afonso, um influenciador digital conhecido como “Rodrigo Barril Dobrado” foi flagrado agredindo com um tapa no rosto o servidor público Nilton Oliveira, funcionário da Prefeitura e liderança política, que acompanhava a sessão. Motivo: discordância política.

O caso vem repercutindo em redes sociais, onde o agressor estaria tentando espalhar vídeos fakes, dizendo que a agressão teria sido por ele sofrida, versão facilmente derrubada com as imagens e vídeos gravadas por diversas pessoas presentes.

A violência partiu do ex-agente penitenciário Rodrigo Alexandro Menezes, que já coleciona outros Boletins de Ocorrência. Recentemente, a pré-candidata a vereadora Onilde Carvalho, também em Paulo Afonso, registrou queixa contra Rodrigo por ameaça.

Com base em comentários veiculados em grupos de WhatsApp, Onilde teme que algo mais grave ocorresse, uma vez que Rodrigo Menezes responde a um processo por tentativa de feminicídio após esfaquear sua ex-mulher.



Violência em Paulo Afonso

Nas eleições de 2020 “Rodrigo Barril” foi denunciado após agredir um jornalista da região, ato que foi, na época, repudiado por entidades de classe de todo Brasil e tudo registrado na Polícia Civil local.

Coincidentemente, o pré-candidato a prefeito no pleito de 2024, Mario Galinho, filiado ao PSDB e de quem “Rodrigo Barril” é correligionário, também responde por agressão e lesão corporal grave cometida em 2016 com ajuda de dois funcionários. A ação penal intentada pelo Ministério Publico do Estado da Bahia contra Mario Galinho foi objeto de reportagem de A Tarde publicada em 29 de abril último.

Nílton Oliveira mostra ferimentos sofridos após agressão | Foto: Divulgação

Agressão na Câmara foi denunciada na Polícia.

Nilton Oliveira, após a sessão, dirigiu-se à Delegacia de Polícia para registrar um Boletim de Ocorrência e realizar exame de corpo de delito. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Paulo Afonso e as autoridades competentes devem tomar as medidas cabíveis diante da situação. A TARDE teve acesso ao boletim e ao vídeo que mostra o exato momento da agressão.

Em Paulo Afonso, mal começou a campanha eleitoral e os ânimos já se acirram. Vários políticos e veículos de comunicação se manifestaram repudiando o ocorrido e pedindo paz nas eleições. A TARDE procurou contato com Mario Galinho e Rodrigo Menezes e não obteve resposta até o fechamento da matéria. A reportagem mantém canal de comunicação aberto caso os envolvidos queiram se manifestar.



