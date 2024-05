Pré-candidato a prefeito, Mário Galinho responde por agressão grave | A TARDE

Anunciado em março deste ano como pré-candidato à prefeitura de Paulo Afonso, Mário César Barreto Azevedo, conhecido como Mário Galinho (PSD), responde na Justiça por lesão corporal grave.



Segundo informações contidas nos autos do processo, a vítima, um primo do político, estava na casa dos pais, quando Galinho chegou com dois funcionários e iniciaram as agressões. O primo de Mário Galinho teve dentes quebrados, contusões na mandíbula, além de outros problemas.

De acordo com informações da ocorrência registrada na Polícia Civil, e que constam nos autos do processo, a filha da vítima, à época com 14 anos, estava no local e também acabou agredida física e verbalmente.



Ainda segundo a ocorrência policial, a vítima “estava em discussão familiar com sua mãe, sobre uns problemas que estavam sendo gerados com a criação de um cachorro, que ela lavando a casa do cachorro sofreu uma queda e quebrou o calcanhar.O declarante afirma que falou para sua mãe que iria doar ou se livrar do animal, quando uma tia que tem problemas auditivos, que também estava presente, entendeu que o declarante iria matar o cachorro. Nesse momento, a mesma ligou para o seu filho, Mário César Barreto Azevedo, que chegou na referida residência juntamente com dois elementos desconhecidos invadindo a casa dos pais do declarante, vindo com agressões verbais. O declarante pegou um aparelho celular para filmar a situação, quando começou a filmar, os dois indivíduos o seguraram fortemente pelos braços, imobilizando totalmente, quando Mário pegou o celular e apagou todas as filmagens que estavam sendo feitas da situação, começou a proferir vários socos, tapas, xingamentos e ameaças sem nenhuma chance de defesa para o declarante. Que esse fato aconteceu na presença de seus filhos, uma menina de 14 anos e um menino de um ano de idade, que essas agressões atingiram sua filha, tanto verbal como fisicamente, chamando a mesma de vagabunda, cachorra, que também chamou a mãe da criança de puta e prostituta”.

O laudo de exame corporal anexado ao processo constata que as agressões causaram à vítima hematomas na região peitoral esquerda, face interna do braço esquerdo, na região peitoral direita e face interna do braço direito. Causaram ainda vermelhidão na pele da região dorsal e ferida contusa na região labial superior à esquerda. O laudo ainda destaca que foi constatada “fratura em borda incisal “do elemento dentário 21, fratura esta compatível com a agressão”.



O processo criminal por lesão corporal grave contra Mário Galinho corre desde 2018 na 1ª Vara Crime de Paulo Afonso.



Cercado por polêmicas



Mário Galinho tem colecionado “polêmicas” ao longo dos anos. Em 2019, teve o nome vinculado em um escândalo relacionado a recebimento de autorizações para a realização de exames na Secretaria Municipal de Saúde de Paulo Afonso. À época, ele negou as acusações.



Em 2022, uma então candidata a deputada estadual acusou Mário Galinho e o irmão de terem falsificado um documento junto à Receita Federal, alterando em R$ 2 mil o valor inicialmente cobrado, além da falsificação de um extrato bancário, na tentativa de justificar o pagamento do documento de um veículo de propriedade da família.



Vale lembrar ainda que, em 2020, o agora pré-candidato à prefeitura de Paulo Afonso teria invadido um hospital para tratamento de Covid-19 na cidade, sem permissão e sem utilizar qualquer Equipamento de Proteção Individual (EPI). Ele teria cometido o ato com a justificativa de “fiscalização da unidade”.



A atitude de invadir o hospital, inclusive, coincide com atos semelhantes cometidos por coligados e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mário Galinho, no entanto, antes um bolsonarista ferrenho, hoje faz parte da base do governo estadual, que é petista.



Em anos anteriores, em diversos momentos em que lhe foi concedida a palavra em veículos de comunicação, ele fez questão de achincalhar a ideologia de esquerda. Em uma de suas falas, Galinho chegou a dizer que tem gente de esquerda que prefere votar numa zebra manca. Em outra entrevista a uma rádio local de nome Angiquinho, Mário Galinho disse que estava junto na campanha de Bolsonaro.



Além da mudança abrupta de espectro político, seus adversários apontam falta de preparo técnico por parte de Galinho, já que nunca exerceu qualquer cargo importante no Poder Executivo.



Ouvido por A TARDE, Marcondes Francisco, atual prefeito em exercício - já que o prefeito eleito está afastado por problemas de saúde - de Paulo Afonso disse que não gostaria de comentar sobre o caso da agressão a que Mário Galinho responde, e destacou que prefere debater com Galinho projetos envolvendo a população de Paulo Afonso”. No entanto, ele aproveitou para alfinetar o concorrente. “Cada um que responda na justiça por seus malfeitos. Detesto agressividade”, frisou. Procurado pelo jornal, o candidato Mário Galinho até agora não se pronunciou.