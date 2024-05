Alunas de colégio estadual agridem colega em Lençóis, na Chapada | A TARDE

Duas alunas da escola estadual Centro Educacional Renato Pereira Viana, na cidade de Lençóis, foram espancadas por um colega, na quarta-feira, 8. Informações de testemunhas apontam que uma das meninas sofreu fraturas em um dos braços.



Através de nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial (DT/ Lençóis) investiga a agressão. “Segundo informações preliminares, o adolescente agrediu as alunas com empurrões e socos. Oitivas já estão sendo realizadas e imagens de câmeras de segurança foram solicitadas”, conclui a nota.



O Portal A TARDE entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, para obter um posicionamento sobre o caso. Através de nota, a secretaria informou que a direção da unidade prestou a assistência e conduziu a estudante para atendimento médico.

"A direção da unidade escolar realizou reunião com as famílias dos estudantes envolvidos para definição das as medidas educativas a serem adotadas e vai acionar o Conselho Tutelar", diz a nota.



O documento ainda destaca que o Núcleo Territorial de Educação da Chapada Diamantina desenvolve nas escolas ações pedagógicas de prevenção ao bullyng e de combate a todo tipo de violência, preconceito e discriminação e ressalta que a escola é um ambiente de aprendizagem, mas também de cuidado, acolhimento e afeto.

