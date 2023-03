Alunos com deficiência visual são aprovados em universidades públicas

Estudantes com deficiência visual dos Centros de Apoio Pedagógico Especializado (Cape) – unidades da rede estadual da Educação Especial – comemoram aprovação no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O resultado da chamada regular foi divulgado nesta terça-feira, 28, pelo Ministério da Educação (MEC). O sistema eletrônico reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de Ensino Superior de todo o Brasil, sendo que a grande maioria delas é ofertada por instituições federais.

No Cape ao Deficiente Visual de Feira de Santana, pelo menos sete estudantes foram aprovados. Renilza Amaral de Jesus, 43, que foi tomada pela emoção ao ver seu nome selecionado. “Foi uma sensação maravilhosa esta vitória. O apoio dos meus professores foi essencial para que eu conquistasse a oportunidade de ingressar na UESF (Universidade Estadual de Feira de Santana), onde vou cursar Filosofia e, no futuro, pretendo me especializar em Filosofia Afro Brasileira para me aprofundar na nossa história”, relatou. Como sua pontuação no Enem foi alta, Renilza disse, ainda, que vai tentar o Programa Universidade Para Todos (Prouni).

Quem também “pulou de alegria” foi Gessimar Couto Mota, 18, que, com o resultado do Sisu, vai cursar Educação Física na UESF. “Estou muito feliz e espero me sair bem no curso para que possa vir a ser professora na área. Para fazer a prova do Sisu, tive o apoio de leitores e letras ampliadas, o que me deu tranquilidade. Mas foram meus pais e professores meus maiores incentivadores para chegar até aqui”. O jovem Alan Delon Alves dos Santos, 23, ficou igualmente emocionado. “Vai ser uma experiência nova e minhas expectativas são as melhores de fazer um curso de Tecnologia no IFBaiano”, disse.

Para Sílvio dos Santos, a aprovação no Sisu teve dupla comemoração. “É que completei 52 anos bem no dia que saiu o resultado no Sisu. Estou muito feliz, porque vou ingressar no curso de Ciências Econômicas da UESF, depois de 28 anos desde que parei de estudar. Quem me incentivou a tentar a ingressar na universidade foram meus professores do CAP. Fiquei surpreso de ter alcançado esta vitória, pois não estava me sentindo seguro. Mas, graças a Deus, deu tudo certo”, contou.

Erielson Evangelista da Silva, 47, também falou sobre a emoção de ter sido aprovado no Sisu. “A alegria e a satisfação de poder cursar Letras com Francês, na UESF, são imensuráveis. Foi gratificante demais saber que o meu esforço teve um resultado positivo. Foi muita dedicação, muita luta, com incentivo dos professores, para colher os frutos agora. Minha expectativa é que, ao final da graduação, eu possa ter apoio e ferramentas que venham auxiliar no meu desenvolvimento profissional”.

Matrícula do Sisu

Os selecionados deverão efetuar a matrícula da chamada regular de 2 a 8 de março. Desta terça até o dia 8 de março, os inscritos poderão consultar a lista de espera. A partir do dia 13 de março será realizada a convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições. O sistema executa a seleção dos estudantes com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência, de acordo com as escolhas dos candidatos inscritos, eles são selecionados por ordem de maior classificação, em cada uma das duas edições anuais do Sisu. Para ter acesso ao resultado, o candidato deve acessar a página do sistema: https://acessounico.mec.gov.br/sisu.