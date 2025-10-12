Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AÇAÕ CONJUNTA

Alvo de três mandados por homicídios é preso em Santo Antônio de Jesus

Suspeito foi localizado pela Polícia Militar e conduzido à delegacia do município

Redação

Por Redação

12/10/2025 - 18:56 h
Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito ao Poder Judiciário
Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito ao Poder Judiciário -

Um homem de 23 anos com três mandados de prisão em aberto foi preso neste domingo, 12, em Santo Antônio de Jesus. A Polícia Civil, por meio da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus), e a Polícia Militar, efetivaram a prisão.

A ação conjunta faz parte das medidas da polícia para reprimir crimes violentos e combater a criminalidade na região. De acordo com as investigações, o suspeito é apontado como autor de homicídios ocorridos em Santo Antônio de Jesus e municípios próximos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Diante das provas reunidas, a Polícia Civil solicitou ao Poder Judiciário a decretação da prisão preventiva, que foi cumprida imediatamente. O indivíduo foi localizado por equipes da Polícia Militar nas imediações do Bairro São Paulo e conduzido à Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, onde foram adotadas todas as medidas legais. Ele realizou os exames de praxe e permanece à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Homicídios Polícia Civil prisão Santo Antônio de Jesus Segurança

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito ao Poder Judiciário
Play

Turistas denunciam cobrança de R$ 700 para acessar praia paradisíaca na Bahia

Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito ao Poder Judiciário
Play

Show natalino com Patati Patatá atrasa e causa caos no Parque Shopping

Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito ao Poder Judiciário
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito ao Poder Judiciário
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

x