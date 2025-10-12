Alvo de três mandados por homicídios é preso em Santo Antônio de Jesus

Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito ao Poder Judiciário - Foto: Divulgação Ascom PCBA

Um homem de 23 anos com três mandados de prisão em aberto foi preso neste domingo, 12, em Santo Antônio de Jesus. A Polícia Civil, por meio da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus), e a Polícia Militar, efetivaram a prisão.

A ação conjunta faz parte das medidas da polícia para reprimir crimes violentos e combater a criminalidade na região. De acordo com as investigações, o suspeito é apontado como autor de homicídios ocorridos em Santo Antônio de Jesus e municípios próximos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Diante das provas reunidas, a Polícia Civil solicitou ao Poder Judiciário a decretação da prisão preventiva, que foi cumprida imediatamente. O indivíduo foi localizado por equipes da Polícia Militar nas imediações do Bairro São Paulo e conduzido à Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, onde foram adotadas todas as medidas legais. Ele realizou os exames de praxe e permanece à disposição da Justiça.