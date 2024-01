Ambulância com cinco pessoas capota na BR-349, no oeste da Bahia | A TARDE

Uma ambulância que transportava cinco pessoas capotou na manhã desta quinta-feira, 4, na BR-349, trecho da cidade de Correntina, no oeste baiano. Apesar do acidente, as vítimas não tiveram ferimentos graves.

As cinco pessoas da ambulância foram socorridas para o Hospital de Correntina e passaram por exames médicos. Não há mais informações sobre o estado de saúde delas.

De acordo com i Serviço Móvel de Urgência (Samu), o veículo saiu de Ilhéus no início da manhã e tinha Goiânia como destino.

Informações preliminares apontam que o motorista da ambulância perdeu o controle da direção do veículo, que tombou e ficou com as quatro rodas para cima.

A ambulância foi retirada da pista no final da manhã desta quinta.