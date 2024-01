Ambulância da Prefeitura de Cruz das Almas sofre acidente na BR-101 | A TARDE

Uma ambulância da Prefeitura de Cruz das Almas se envolveu em um acidente, na manhã desta terça-feira, 16, na BR-101, trecho que pertence ao município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano.

Informações preliminares apontam que o veículo teria colidido com um carro de passeio, modelo Ford Fiesta. Cinco vítimas foram socorridas no local e foram encaminhadas para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e se deslocaram até o local do acidente.

Até o momento, ainda não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas e nem sobre as circunstâncias que levaram à colisão.