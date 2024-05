Âncora do SBT flagra caminhões com doações ao RS sendo multados | A TARDE

A jornalista Márcia Dantas, do programa Tá na Hora, do SBT, que está cobrindo a tragédia causada pela chuva no Rio Grande do Sul, fez uma grave denúncia contra Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em relação ao transporte de doações enviadas ao estado.

“A ANTT [Agência Nacional de Transportes Terrestres] estaria barrando caminhões da Defesa Civil, com ajuda humanitária, porque não têm nota fiscal e está um pouco acima do peso”, lamentou Márcia Dantas.

Em seguida, Marcão do Povo, que também comanda a atração, demonstrou revolta com a situação. “Eu fico emocionado, pois estamos passando por um dos momentos mais difíceis, uma das maiores catástrofes da história do país. O povo sofrendo, morrendo, sem ter o que comer. O Brasil mobilizado e alguns caminhões multados porque não tem nota fiscal. Uma tristeza muito grande”, completou.

