Angelo Almeida prevê 'injeção' de ânimo no petróleo e gás baiano

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) participou, nesta quarta-feira, 24, da abertura do Bahia Oil & Gás Energy 2023, evento internacional com foco no setor de petróleo e gás do estado da Bahia.

A atividade, que é uma iniciativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), promove um ambiente de negócios setorial para apresentar produtos e serviços e debater temas que promovam maior produtividade às atividades petrolíferas, aliadas aos desafios sociais e ambientais do setor.

Presente na solenidade de abertura, o secretário da SDE, Angelo Almeida, destacou a importância do Bahia Oil & Gás para o Estado.

“A Bahia se anima por receber um evento como esse, que discutirá temas pertinentes ao setor. Nós temos aqui a segunda maior refinaria do Brasil, a Acelen, e somos o terceiro maior mercado de gás natural do Brasil. Essa iniciativa fortalece e engrandece ainda mais o segmento”, disse o gestor.

Presenças

Também estiveram na solenidade o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior; o superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury; o coordenador do Comitê de Petróleo e Gás da Bahia, Eduardo Rappel; o presidente da Associação Brasileira dos produtores Independentes de Petróleo e Gás, Márcio Felix; a diretora da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Symone Araújo; a diretora-geral da Organização Nacional da Indústria de Petróleo, Karine Fragoso, e diretora-executiva de gás natural do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Sylvie D’Apote.

O Bahia Oil & Gás Energy 2023 acontece até sexta-feira , 26, no Centro de Convenções de Salvador. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas através do site www.bahiaoilgasenergy.com.br.