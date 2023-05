ANP encontra irregularidades em postos de combustíveis na Bahia

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) fiscalizou 38 postos de combustíveis das cidades baianas de Bom Jesus da Lapa, Correntina, Riacho de Santana, Salvador, Santa Maria da Vitória e São Félix do Coribe. O resultado foi divulgado pelo órgão nesta terça-feira, 30.

Nos municípios de Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória e São Félix do Coribe, nove postos foram autuados por não seguirem normas de segurança, bombas abastecedoras irregulares e não prestarem informações fundamentais aos consumidores.

Em Bom Jesus da Lapa, cinco postos de combustíveis foram autuados por problemas como não atendimento às normas de seguranças, não realização da análise da qualidade do combustível quando solicitado pelo consumidor, ausência de instrumento de análise que pode ser solicitado pelo consumidor, medida-padrão de 20 litros para o teste de volume de combustíveis em desacordo com as normas.

Já em Correntina, um posto de combustíveis foi autuado por apresentar termodensímetro e bomba abastecedora em desacordo com a legislação e por deixar de prestar informações ao consumidor.

Na cidade de Riacho de Santana, um posto de combustíveis foi autuado por ter medida-padrão de 20 litros e termodensímetro em desacordo com a legislação.

No caso de Santa Maria da Vitória, dois postos de combustíveis foram autuados por efetuar o abastecimento em recipiente não certificado, por não atender às normas de segurança, por falta de segurança das instalações, por apresentar bomba abastecedora em desacordo com as normas, por deixar de prestar informações ao consumidor e por apresentar termodensímetro em desacordo. Em São Félix do Coribe, dois postos de combustíveis foram autuados pelos mesmos motivos.

Punições

Os estabelecimentos autuados pela ANP podem pagar multas que variam entre R$ 5 mil e R$ 5 milhões. Consumidores podem denunciar irregularidades no mercado de combustível diretamente no site da instituição ou pelo telefone 0800 970 0267 (ligação gratuita).

A ações foram feitas com o apoio do Procon e de outros órgãos de defesa do consumidor, e fizeram parte do Mutirão Nacional do Preço Justo dos Combustíveis, iniciativa da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon).