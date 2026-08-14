ANP interdita quatro pontos de abastecimento na Bahia

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A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) autuou e interditou quatro pontos de abastecimento na Bahia nesta semana por irregularidades de segurança.

As ações ocorreram entre terça, 11, e quinta-feira, 13, em três municípios. As instalações ficam em Salvador, Lauro de Freitas e Conceição do Jacuípe.

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Durante as fiscalizações, os agentes identificaram problemas relacionados à estrutura dos locais e aos sistemas destinados à prevenção de acidentes.

Quais irregularidades foram encontradas?

Entre as falhas constatadas pela ANP estão problemas nos sistemas de proteção contra incêndio e nas distâncias mínimas de segurança das instalações.

A fiscalização também encontrou irregularidades no estado de conservação de tanque aéreo, além do acúmulo de vegetação, resíduos e outros materiais combustíveis dentro da bacia de contenção.

Outro problema identificado foi a ausência ou inadequação do aterramento utilizado para proteção contra descargas atmosféricas.

Diante das não conformidades relacionadas à segurança operacional, os quatro agentes econômicos foram autuados e tiveram as atividades interditadas pela agência reguladora.

O que é um ponto de abastecimento?

Os pontos de abastecimento são instalações equipadas para armazenar combustíveis destinados exclusivamente ao consumo próprio do responsável pela estrutura.

Isso significa que o combustível armazenado nesses locais não pode ser comercializado ao público. O abastecimento é destinado a veículos que integram a frota do próprio detentor da instalação ou que tenham algum vínculo com ele.

Entre os casos permitidos estão veículos de empresas coligadas e de prestadores de serviços relacionados às atividades do responsável pelo ponto de abastecimento.

A fiscalização da ANP busca verificar se essas instalações seguem as exigências previstas para armazenamento e abastecimento de combustíveis, especialmente as normas relacionadas à segurança operacional.