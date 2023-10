Ao longo de 111 anos A TARDE apoia ações de instituições filantrópicas | A TARDE

Unidades de saúde, casas de acolhimento, espaços de apoio e tratamento de pessoas com deficiência… Ao longo dos seus 111 anos, o A TARDE têm sido porta-voz de instituições que, de forma gratuita e com muita dedicação, zelam pela saúde da população. Seja colocando em pauta as dificuldades financeiras passadas pelas filantrópicas, ou reportando suas ações e atividades, em meio aos destaques dados ao importante trabalho que elas realizam, o A TARDE segue sendo um grande apoiador da missão dessas instituições.

“O A TARDE tem sido um grande e importante parceiro. As reportagens e coberturas não apenas oportunizam que encontremos mais apoio na manutenção e continuidade dos nossos mais 250 mil procedimentos e cerca de 56 mil pessoas atendidas por ano, mas também faz com que cada vez mais pessoas conheçam o nosso trabalho”, explica a assessora de captação de recursos, marketing e comunicação do Instituto de Cegos da Bahia (ICB) - que tem 90 anos de existência -, Consuelo Alban.

Com 88 anos de existência, outra presença constante nas páginas de A TARDE são as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid): da implantação de novos serviços a diversas matérias sobre a história da fundadora - há exemplo da extensa cobertura da canonização de Santa Dulce dos Pobres -, a parceria da instituição com o jornal, aponta o assessor corporativo das Osid, Sérgio Lopes, tem contribuído para o fortalecimento, junto à sociedade, do alcance no acolhimento prestado pelas Obras.

“Vale destacar também o apoio do jornal no enfrentamento de momentos desafiadores vivenciados pela instituição. Os serviços da Osid são 100% SUS e o desequilíbrio financeiro gerado pelo subfinanciamento do sistema continua sendo um dos principais desafios a ser superado. Dessa forma, o jornal pode continuar a nos apoiar com a divulgação das campanhas que realizamos em prol da população, ajudando a perpetuar essa obra de amor que acolhe mais de 3 milhões de pessoas por ano”, explica Sérgio Lopes.

Há 30 anos tendo a Osid como único local para onde vai para cuidar da saúde, a aposentada Ademir Maria Silva - que chegou a conhecer Irmã Dulce -, afirma que todo o apoio e ajuda dada a Osid é uma forma de contribuir para que o trabalho iniciado pela Santa dos Pobres avance. “Esse lugar é o socorro das pessoas, principalmente dos mais pobres. Irmã Dulce é uma filha de Deus que tinha amor pelos necessitados e isso foi passado para as pessoas que trabalham nas Obras hoje. Todos aqui são muito amorosos com a gente, por isso peço que, quem pode e da forma que puder, continue ajudando”.

Em suma, a visibilidade dada pelos veículos de comunicação - que no caso de A TARDE, abarca impresso, site, rádio, YouTube e mídias sociais -, ajuda na longevidade dessas instituições à medida que há esse balanço entre destacar os problemas que enfrentam e o quanto crescem mesmo com esses empecilhos, promovendo suas campanhas. Um outro bom exemplo é o Hospital Aristides Maltez (HAM), mantido pela Liga Bahiana Contra o Câncer (LBCC).

Em seus 71 anos de existência, o HAM sempre teve como base a comunicação com a sociedade e a transmissão de sua imagem, explica o presidente da LBCC, Aristides Maltez Filho. “Desde 1952 o A TARDE tem sido uma alavanca nos seus posicionamentos ao levar a imagem da instituição através da boa comunicação com a população. Seu fundador, Ernesto Simões Filho, a quem tive o prazer de conhecer, e que lidava muito bem com a política e o social, marcou uma época e, assim como a geração atual, sempre foi um grande parceiro nosso”.

Segundo Angela Ventura, superintendente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salvador (Apae Salvador), o veículo sempre cedeu espaço e destaque para as ações sociais da Apae ao longo dos nossos 55 anos. “Foram matérias com apelo para doação, sobre inclusão no mundo do trabalho ou mesmo destacando a importância do Teste do Pezinho, sempre levando para os leitores baianos informações relevantes da nossa instituição”, lembra.

Uma das grandes importâncias de estabelecer essa parceria, destaca o superintendente geral da Liga Álvaro Bahia, mantenedora do Hospital Martagão Gesteira (HMG), Carlos Emanuel Melo, é o fato de que esses projetos não se realizam sozinhos: eles precisam de mobilização e desenvolvimento de toda a sociedade civil. Nesse sentido, além de divulgar o que é feito na instituição, é preciso prestar contas para a sociedade, e é aí que o A TARDE tem sido parceiro ao longo dessas décadas.

“O jornal é uma via de comunicação muito fluida, prestativa e atenciosa entre o que se faz no Hospital Martagão Gesteira e a sociedade, que é quem, em última instância, mantém o hospital vivo. Dessa forma, o jornal é um parceiro na mobilização de pessoas em prol da nossa causa e tem nos ajudado ao longo desses anos todos, divulgando a nossa causa, arregimentando nossos apoiadores e dando voz à nossa instituição sempre que precisamos”, ressalta Carlos Emanuel Melo.

Através da parceria com o jornal - seja diretamente ou como fonte de matérias -, é possível que a mensagem dessas instituições seja difundida para um público abrangente e diversificado. “Ao longo dessa parceria de anos, é notável o generoso espaço concedido para a veiculação gratuita de nossas campanhas publicitárias e a cobertura de momentos cruciais em nossa jornada, com o jornal desempenhando um papel vital na promoção e divulgação de nossos eventos de arrecadação”, salienta o presidente do Grupo de Apoio à Criança com Câncer - Bahia (GACC-BA), Roberto Sá Menezes.