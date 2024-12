Ao menos 10 pessoas ficam feridas em acidente na BR-324

- Foto: TV Bahia

Ao menos dez pessoas ficaram feridas após um acidente na madrugada desta segunda-feira, 25, na BR-324, na cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo as informações iniciais, o ônibus, que tombou, havia saído da cidade de Pindobaçu, norte do estado, e tinha como destino Salvador. As duas cidades ficam a cerca de 400 quilômetros. O veículo transportava 20 pessoas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros foram acionados para as ocorrências. As vítimas foram socorridas para os hospitais Geral do Estado (HGE), em Salvador, o de Simões Filho e o Hospital Ouro Negro, em Candeias.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas não correm risco de morte. No entanto, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.

Veja vídeo: