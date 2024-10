Aos 101 anos, morre Dona Léa Khoury, mãe de Jorge Khoury, Diretor Superintendente do Sebrae Bahia

Dona Léa faleceu aos 101 anos - Foto: Reprodução

Morreu nesta terça-feira, 8, aos 101 anos, Dona Léa Khoury Hedaye, mãe de Jorge Khoury, Diretor Superintendente do Sebrae Bahia e ex-prefeito de Juazeiro, cidade onde Dona Léa faleceu.

A família comunicou, por meio de nota, a morte da matriarca. "Com imenso pesar, comunicamos o falecimento da matriarca da nossa família, Dona Léa Khoury, aos 101 anos, ocorrido nesta terça-feira (8). Referenciada pela sua suavidade e bravura, Tia Léa, como ficou conhecida em Juazeiro, desenvolveu notáveis trabalhos sociais no município, com destaque para a Apae e as Voluntárias Sociais.

Tia Lea também acumulou uma história de persistência e superação, quando, junto com seu esposo, Seu Shefik, saiu de uma região de conflitos do Oriente Médio (Alexandretta) para o Brasil, em busca de paz, e fez morada na cidade de Juazeiro-Bahia. No município, o casal formou e criou uma família com muito amor e união. Os registros dessa história foram narrados por Léa no livro “Uma Avó Que Veio de Longe”, lançado pela família Khoury Hedaye".

O perfil oficial do Sebrae Bahia no Instagram também comunicou o falecimento de Dona Léa e se solidarizou com Jorge Khoury.

O velório irá ocorrer a partir das 18h na residência de Dona Léa, localizada à Rua Leopoldo Celso da Cunha, 820, Bairro Santo Antônio, área central da cidade. Já o sepultamento está sendo definido para as 9h ou 10h.