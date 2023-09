"Apaixonada", diz Deborah Secco ao compartilha fotos nua na web

Após revelar detalhes sobre a sua intimidade com o marido, Deborah Secco, de 43 anos, movimentou as redes sociais após publicar cliques sensuais na quarta-feira (13), em seu perfil no Instagram. As fotos fazem parte de um ensaio íntimo feito recentemente pela atriz. "Apaixonada por essas fotos lindas", escreveu a atriz na legenda da publicação, exaltando as fotos que foram tiradas no estilo nu artístico.

Rapidamente, a atriz recebeu centenas de comentários de anônimos e famosos. "Uma das mulheres mais lindas desse mundo", disse um seguidor. "Esse ensaio trouxe uma delicadeza a mais para você, tá linda", opinou outra.