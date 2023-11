Após 16 anos, Bahia recebe XXV Congresso Nacional do MP | A TARDE

Reunindo mais de 3 mil pessoas no Centro de Convenções em Salvador, o Ministério Público deu início nesta quarta-feira, 8, ao XXV Congresso Nacional, que retorna a Bahia após 16 anos. Na pauta, os promotores e procuradores debatem sobre o uso da tecnologia aliada a garantia do regime democrático, ao crime organizado e a resolutividade 5.0, tema do evento.

A procuradora-geral da Justiça do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Norma Cavalcanti, comentou ao Portal A TARDE sobre a importância do evento que reúne diversos promotores, juristas e autoridades públicas do estado.

“Vamos discutir todos os temas de interesse da população e para o Ministério Público, bem como novas tecnologias para combater o crime organizado e todos os tipos de mazelas aqui [na Bahia] e no país. Vamos usar a tecnologia pensada no bem-estar do povo brasileiro”, pontuou.

Norma ainda considerou o evento como “honroso” e frisou o compromisso do MP em defender pautas inerentes a sociedade civil.

“O Ministério Público está honrado e cumprirá a missão constitucional que é de defender o regime democrático e salvaguardar as leis e os interesses individuais da população brasileira”, completou.

A ex-procuradora-geral da República (PGR), Raquel Dodge, também marcou presença no abertura do Congresso, que acontece até sexta-feira, 10. Durante entrevista à imprensa, Dodge destacou a independência e relevância do MP e da PGR como um dos braços da população brasileira.

“O Ministério Público goza de garantias constitucionais para se agir com independência, com coragem e destemura. É uma forma que a Constituição garantiu que o promotor de Justiça e procurador da República trabalhe na matéria que precisa atuar. Eu acredito que o país e o mundo vivem uma situação de efervescência muito grande, porque nós estamos sob a demanda da população", ressaltou.

Autoridades baianas

Prestigiando o evento, o vice-governador Geraldo Jr. (MDB) considerou o Congresso como “estimulador da economia brasileira” e agradeceu aos promotores pela execução do congresso na Bahia.

“Hoje a gente leva a condição da nossa capital e da Bahia, ao Brasil e para o mundo, realizando um evento como esse. […]. Um evento que é um estímulo ao fortalecimento da economia do povo brasileiro e dos estados brasileiros", iniciou o emedebista.

"Então, o nosso agradecimento hoje a eles que são fiscais da lei, mas acima de tudo, fortalecendo o espírito democrático, o direito da participação popular”, completou.

Legislativo no Congresso

Logo após a chegada do vice-governador, o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD), compareceu ao Congresso. Na ocasião, ele destacou a parceria do legislativo e o judiciário baiano como "harmoniosa" e crucial para o bom desempenho dos poderes.

“Me sinto muito honrado de estar participando deste importante Congresso. A Assembleia tem uma parceria muito grande com o Ministério Público e o Tribunal de Justiça tem sido assim, de forma harmoniosa, as relações entre o Poder Executivo Legislativo e Judiciário e o Ministério Público. E, assim vamos continuar porque esses homens e mulheres dedicam as suas vidas para proteger o Estado Brasileiro e a população”, afirmou.

Salvador em evidência

Já o prefeito da cidade, Bruno Reis (União) afirmou que a realização do Congresso é mais uma oportunidade de os visitantes conheceram as mudanças da capital baiana.



"Mais um grande evento. [...]. É uma oportunidade para que esses visitantes conheçam a nova Salvador, a Salvador que construímos nos últimos anos. [...].Isso ajuda a nossa cidade a se consolidar como um dos principais destinos turísticos do Brasil", contou.