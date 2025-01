Após 48 horas, coleta de lixo é retomada em Feira de Santana

Oito equipes iniciaram uma operação especial - Foto: Reprodução

Após 48 horas, a coleta de lixo foi retomada em Feira de Santana, no início da tarde deste domingo, 22. A informação foi divulgada pela prefeitura e pela Sustentare - empresa que presta o serviço no município -, após uma reunião entre representantes de ambas as partes, realizada pela manhã. A Sustentare paralisou as atividades devido a falta de repasses financeiros pela Prefeitura.

De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SESP), a paralisação das atividades por parte da Sustentare foi unilateral e surpreendeu a administração do município. Por causa da paralisação, grandes quantidades de lixo se acumularam em diferentes pontos da cidade.

Leia mais

>> Coleta de lixo é suspensa em Feira de Santana por falta de pagamento

>> Após 3 dias sem coleta, lixos acumulam nas ruas de Lauro de Freitas



Segundo a Sustentare, a partir das 12h deste domingo, oito equipes iniciaram uma operação especial no Centro, que funciona em caráter especial até as 15h por causa do período natalino e registra grande movimento de pessoas. A Sustentare vai avaliar, ainda, a necessidade de uma operação especial nos bairros, na segunda-feira, 23.