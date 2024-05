Após assalto a loja, homem é preso pelo próprio pai na Bahia | A TARDE

Um homem foi preso pelo próprio pai, que é guarda municipal, após participar de um assalto em Queimados, no interior da Bahia. Segundo informações, ele foi reconhecido por imagens de uma câmera de segurança e foi conduzido até a delegacia, onde confessou o crime.

>> Dupla assalta loja em Queimadas e dispara tiro para o alto

Nesta segunda-feira, 6, dois homens invadiram uma loja e obrigaram as funcionárias a passar o dinheiro do caixa, que tinha cerca de R$ 6 mil, de acordo com o proprietário do estabelecimento. O crime aconteceu na tarde de segunda-feira, 6.

Os homens ainda foram flagrados pelas câmeras de segurança dando um tiro para cima antes de fugir de moto.

Veja vídeo





Após assalto a loja, suspeito é preso pelo próprio pai em Queimadas Reprodução

Publicações relacionadas