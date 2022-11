Após determinação de Moraes, rodovias são liberadas na Bahia

Quase todas as rodovias baianas já estão liberadas. Isso aconteceu depois que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, determinou que Polícia Rodoviária Federal (PRF) adotasse medidas para desobstruir as rodovias bloqueadas.

Na Bahia, ao todo, ao menos 10 trechos das rodovias ficaram com bloqueios por causa de manifestações entre segunda-feira, 31, e a madrugada desta terça, 1º, motivada pelos resultados do segundo turno das eleições que culminou na derrota do atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Apenas na BR 101, Km 744, nas proximidades de Itabela, um trecho continua bloqueado parcialmente, de acordo com informações da PRF. A pista segue interditada por causa do acúmulo de areia e barro deixados no local durante a madrugada, quando houve a interdição total e queima de resíduos.