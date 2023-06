Após polêmica, Flávio José é atração anunciada no São João da Bahia

O governo da Bahia anunciou, neste domingo, 4, a participação do forrozeiro Flávio José no São João. O forrozeiro se apresentará no dia 25 de junho (domingo), no Pelourinho, em Salvador. Essa foi a primeira atração confirmada para os festejos juninos no estado.

Se avexe não que vai ter Flávio José no São João da Bahia! 🔥 Já anota aí: o forrozeiro se apresenta dia 25/06 no #Pelourinho. E falta pouco pra gente soltar a grade completa por aqui, viu? Fique ligado! #SãoJoãoDaBahia #GovernoDaBahia #Sufotur pic.twitter.com/yj2ufq9h7d — @sufotur (@sufotur) June 4, 2023

Na última sexta-feira, 2, o cantor Flávio José desabafou após ter que reduzir seu show em 20 minutos, em Campina Grande (PB). A apresentação do sanfoneiro antecedia a de Gusttavo Lima, que, em contrapartida, se apresentou por mais de duas horas. O desabafo teve grande repercussão nas redes sociais, com pessoas apontando uma suposta falta de respeito com os forrozeiros em detrimento aos nomes famosos do sertanejo.

A prefeitura de Campina Grande emitiu uma nota no último sábado, 3, se desculpando pela redução do show de Flávio José. Segundo o comunicado, a prefeitura da cidade paraibana afirmou que vai cobrar da empresa que administra o evento que os artistas sejam respeitados.